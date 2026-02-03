Accoltellata alla schiena, 22enne muore a Napoli

È morta nel pomeriggio all’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli di Napoli una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, colpita da una coltellata alla schiena. La ragazza è stata trasportata in auto al pronto soccorso in condizioni disperate da alcune persone che, dopo averla lasciata all’ingresso, si sono allontanate senza fornire spiegazioni.

Nonostante i tentativi dei medici, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Aveva con sé i documenti ed era residente nel rione Conocal, un complesso di edilizia popolare nella periferia orientale di Napoli.

Sull’omicidio sta indagando la polizia. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al veicolo utilizzato per accompagnare la vittima in ospedale e identificare le persone coinvolte.

In queste ore vengono ascoltati familiari e amici di Ilenia Musella, nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e chiarire il contesto in cui è maturata l’aggressione. Al momento non vengono esclusi scenari e il quadro resta in fase di definizione.

Si cerca il fratello, ipotesi omicidio dopo lite familiare

Gli investigatori sono sulle tracce del fratello di Ilenia Musella. Il giovane risulta irreperibile dopo il delitto. L'ipotesi attuale è che l'omicidio sia avvenuto durante una lite familiare.

Il prefetto: "Una tragedia"

"Una tragedia". così il prefetto di Napoli. Michele di Bari, ha definito quanto accaduto. "Le forze dell'ordine e la magistratura stanno già agendo e noi dobbiamo sempre affidarci con fiducia a loro", ha aggiunto.