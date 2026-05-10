Accoltellato per uno sguardo di troppo a una ragazzina: grave un 14enne. Fermato un 15enne

Prima gli insulti, poi i colpi di casco e infine le coltellate. È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza Municipio a Napoli, in pieno centro storico, dove un ragazzino di 14 anni è stato colpito con almeno tre fendenti all’addome da un coetaneo, forse per aver espresso un apprezzamento sull’amica di quest’ultimo. Il presunto aggressore, un 15enne, è stato subito bloccato e disarmato da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava sul posto. Come apprende l’Ansa, nella notte la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale dei Pellegrini. La prognosi è riservata.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, la violenta aggressione si è consumata all’esterno di un pub dove i giovani sono soliti riunirsi durante il fine settimana, a due passi da Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale. Tra i due coetanei sarebbe nato un alterco, forse per una ragazza contesa. Nel giro di pochi minuti, la situazione è degenerata fino a sfociare nel sangue. Il 15enne avrebbe estratto un coltello dalla tasca e colpito all’addome il presunto rivale. L’intervento propiziatorio della Polizia Municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, ha evitato il peggio. La vittima è stata soccorsa con un’ambulanza del 118 e trasportata presso il vicino ospedale dei Pellegrini. La Tac ha evidenziato lesioni agli organi vitali e nella notte il paziente è stato operato.
Fermato un 15enne
Il presunto aggressore è stato immediatamente bloccato e disarmato. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni in attesa della convalida dell’arresto; si profila l’ipotesi di tentato omicidio.Nelle prossime ore gli investigatori acquisiranno i video delle telecamere di sorveglianza a presidio della zona in cui si è consumata l’aggressione per ricostruire la dinamica esatta. In quella stessa piazza, il 13 agosto 2023, venne ucciso il giovane musicista Giogiò Cutolo, vittima innocente di una lite scaturita per futili motivi.