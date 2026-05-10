Accoltellato per uno sguardo di troppo a una ragazzina: grave un 14enne. Fermato un 15enne

Prima gli insulti, poi i colpi di casco e infine le coltellate. È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza Municipio a Napoli, in pieno centro storico, dove un ragazzino di 14 anni è stato colpito con almeno tre fendenti all’addome da un coetaneo, forse per aver espresso un apprezzamento sull’amica di quest’ultimo. Il presunto aggressore, un 15enne, è stato subito bloccato e disarmato da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava sul posto. Come apprende l’Ansa, nella notte la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale dei Pellegrini. La prognosi è riservata.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la violenta aggressione si è consumata all’esterno di un pub dove i giovani sono soliti riunirsi durante il fine settimana, a due passi da Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale. Tra i due coetanei sarebbe nato un alterco, forse per una ragazza contesa. Nel giro di pochi minuti, la situazione è degenerata fino a sfociare nel sangue. Il 15enne avrebbe estratto un coltello dalla tasca e colpito all’addome il presunto rivale. L’intervento propiziatorio della Polizia Municipale, guidata dal comandante Ciro Esposito, ha evitato il peggio. La vittima è stata soccorsa con un’ambulanza del 118 e trasportata presso il vicino ospedale dei Pellegrini. La Tac ha evidenziato lesioni agli organi vitali e nella notte il paziente è stato operato.

Fermato un 15enne

Il presunto aggressore è stato immediatamente bloccato e disarmato. La sua posizione è ora al vaglio della Procura per i minorenni in attesa della convalida dell’arresto; si profila l’ipotesi di tentato omicidio.