L'assessore festeggia dopo aver pagato la multa: "Beffa alle autorità"

Scoppia il caso ad Afragola (Napoli) a causa di un video social dell'assessore alla Cultura Ernesto Salzano, ripresosi mentre festeggia dopo aver pagato una multa.

"Festeggio alla sua salute"

Sulle note di Stayin' Alive, Salzano balla all'interno della sua auto in transito, con tanto di mani staccate dal volante, e sorride, evidentemente divertito. Si sente anche qualcuno ridere in sottofondo.

La ragione di tanta ironia? L'assessore del Comune di Afragola aveva appena ricevuto e pagato una sanzione. " Si festeggia il pagamento di una contravvenzione fatta da un vigile urbano detto 'o' milanese' ", e, ancora, " Ho festeggiato alla sua salute ", si legge nel post da lui pubblicato su Facebook.

Il video, naturalmente, non ha mancato di sollevare un vero e proprio polverone. In molti hanno voluto vedere nell'attegiamento di Salzano una evidente beffa nei confronti delle autorità e delle regole. Altri hanno inoltre puntato il dito contro il comportamento tenuto mentre si trovava al volante. Quel balletto improvvisato, infatti, poteva essere pericoloso.

Le reazioni

Non sono mancate le reazioni stizzite. Il consigliere comunale Antonio Iazzetta non le ha mandate a dire a Salzano, chiedendo anche una presa di posizione da parte delle forze di maggioranza del Comune. " A distanza di oltre 24 ore dall'assurdo post in cui l'assessore Salzano sbeffeggiava l'agente di polizia municipale che l'aveva multato, ancora non c'è una sola dichiarazione da parte dei Consiglieri comunali di maggioranza, degli altri Assessori e del Sindaco ", ha dichiarato, come riportato da Il Mattino. Parlando di questione di dignità delle istituzioni, il consigliere ha aggiunto: " Chi non prende le distanze da quelle parole offensive dimostra di stare dalla parte di chi offende un agente della Polizia Municipale che non ha fatto altro che fare il suo dovere ".

Duro anche il commento del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. " Si prende gioco della autorità e non rispetta il codice della strada. Chiediamo provvedimenti ", ha scritto su Facebook il parlamentare, riproponendo il video dei festeggiamenti.

"Noi ci battiamo ogni giorno per il rispetto delle regole, soprattutto del codice della strada, siamo stati anche aggrediti e vittime di atti vandalici per questo, e poi vedi un rappresentante delle istituzioni della città che scrive una cosa del genere su un social, che punta il dito su un vigile che ha fatto solo il suo dovere!", ha protestato anche Asia Maraucci, presidente di La Battaglia di Andrea.

Maraucci ha richiesto un intervento forte da parte del sindaco, e ha espresso tutta l'indignazione della sua associazione, che si occupa di fornire assistenza alle persone disabili.

La replica di Salzano

A seguito delle forti polemiche, l'assessore del Comune di Afragola Ernesto Salzano ha voluto fornire la propria versione dei fatti, rilasciando una nota in cui parla di querelle mediatica infondata e pretestuosa. " Sanzione regolarmente pagata nel rispetto delle norme ", ha affermato, dispiacendosi per gli attacchi ricevuti.