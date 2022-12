Aggredisce passanti con un bastone e ferisce un militare: fermato ghanese

Con un bastone di alluminio in pugno ha seminato il panico per le strade di Villaricca (Napoli), colpendo alcune vetture posteggiate e i passanti che avevano la sfortuna di incrociare la sua strada. Protagonista in negativo della vicenda un uomo di 28 anni di nazionalità ghanese, che è riuscito addirittura a ferire un carabiniere durante le concitate operazioni di fermo.

L'episodio si è verificato il pomeriggio di ieri, sabato 17 dicembre, in via Corigliano, dove il responsabile ha dato in escandescenze facendo scattare l'allarme tra passanti e residenti. Numerose le telefonate giunte al 112 da parte di cittadini terrorizzati dalla violenza del 28enne. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno tentato invano di convincere l'uomo ad arrendersi. Costretti a intervenire, gli uomini dell'Arma sono riusciti a disarmare il ghanese solo dopo una violenta colluttazione.

Il 28enne, tuttavia, è stato in grado di divincolarsi e ha iniziato a correre per allontanarsi. Durante la fuga, come raccontato dai militari, ha impugnato una grossa pietra, scagliandola con forza contro i suoi inseguitori e riuscendo a colpirne uno alla testa. Sempre alle calcagna del facinoroso, i carabinieri sono stati nuovamente presi di mira da quest'ultimo, che ha continuato a raccogliere pietre da terra e a scagliarle contro di loro. La folle fuga dell'extracomunitario ha avuto fine solo nel momento in cui gli uomini dell'Arma hanno utilizzato il taser, la pistola ad impulsi elettrici in dotazione.

L'uomo è stato raggiunto, tratto in arresto e quindi trasportato in caserma per le consuete operazioni di identificazione: si tratta del 28enne di origini ghanesi Salifu Baba. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove resta in attesa di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria. Il militare colpito con una pietra ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso: per lui il personale medico dell'ospedale ha determinato una prognosi di 7 giorni.