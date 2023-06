Bologna, orrore mentre fa jogging: nordafricano la trascina nel scespuglio, poi lo stupro choc

È finito dietro le sbarre del carcere il cittadino straniero che lo scorso 10 giugno ha aggredito e abusato sessualmente di una ragazza che stava facendo jogging in via Guglielmo Marconi a Ozzano (Bologna).

Cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, una studentessa italiana di 21 anni, stava percorrendo la ciclopedonale di Ozzano quando, intorno alle 18:30, si è imbattuta nel suo aguzzino. Questi l'ha avvicinata con la scusa di chiederle un'informazione, poi, con uno scatto repentino, l'ha afferrata per i capelli e trascinata dietro alla vegetazione, dove l'ha violentata. Ottenuto ciò che voleva, l'extracomunitario ha abbandonato la giovane in quel tratto di strada e si è allontanato dalla zona, avviandosi verso la stazione.

Rimasta sola, la 21enne è riuscita, nonostante lo choc, a chiedere aiuto. Sono stati i carabinieri della Centrale Operativa di Bologna a raggiungere la studentessa, trovata ancora a terra e in lacrime. I militari si sono subito adoperati per calmarla. Una volta più tranquilla, la ragazza, ancora molto scossa per l'abuso subito, è stata affidata agli operatori sanitari del 118, che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove ha ricevuto l'assistenza necessaria ed è stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza Eva.

Malgrado l'orrore vissuto, la 21enne è stata in grado di fornire una descrizione molto accurata del suo aggressore: un nordafricano di statura media con un cappello da baseball che viaggiava a bordo di una bicicletta.

Le indagini e il fermo

A distanza di alcuni giorni, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il responsabile. Fondamentale il racconto della vittima, così come le immagini ottenute dalle videocamere di sorveglianza. Si tratta di un 24enne marocchino, residente a Ozzano. Il soggetto si trovava in compagnia di connazionale di 58 anni in un bar della zona quando è stato raggiunto dai militari che hanno attuato il provvedimento di arresto emesso dal gip.

Accusato di violenza sessuale, lo straniero si trova ora dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le reazioni

" Si tratta di un brutto episodio che ha toccato il nostro paese, avvenuto tra l'altro in un orario ancora di luce e di traffico, sia di persone che di auto. Esprimo la mia più sincera vicinanza alla ragazza vittima di violenza e alla sua famiglia, con l'auspicio che la vicinanza delle persone a lei care possano aiutarla a superare questi brutti momenti e a riprendere in mano la sua vita con ancora più forza" , è il commento del sindaco di Ozzano Luca Lelli riportato da Il Resto del Carlino.