Aggredito e rapinato durante una diretta, paura per il tiktoker Fabio Di Monte

È stato aggredito e rapinato a Monza da due ragazzi incappucciati che gli si sono avvicinati a bordo di un monopattino: a raccontare quanto accaduto nella serata dello scorso giovedì 2 novembre è la stessa vittima, il tiktoker Fabio Di Monte.

Nei video il 45enne si occupa di riprendere e denunciare lo stato di degrado e abbandono in cui versano alcune zone della sua città, come ha spiegato lui stesso mentre raccontava ai suoi quasi 24mila follower la disavventura vissuta in prima persona. "Il mio lavoro è quello di andare in giro per la città raccontando quello che vedo e quello che non va" . In questo caso è stato lui stesso a rimanere vittima di quel degrado imperante che cerca di portare all'attenzione di tutti coloro che lo seguono sui social.

Dopo aver riscosso un discreto successo in tempi decisamente rapidi su Tik Tok, Fabio Di Monte aveva di recente deciso di cimentarsi in alcune dirette su Instagram, per rendere più viva l'esperienza dei suoi followers: quella effettuata nella serata di giovedì 2 novembre era appena la sua seconda live.

"Ed è allora che è capitato tutto" , spiega sui social network il tiktoker. "Stavo tornando a casa mentre facevo una diretta" , ricorda, "erano le 21.30 circa ed ero in via Parmenide, quando con la coda dell’occhio ho visto che c’erano due persone che mi seguivano in monopattino" . Appare chiaro fin da subito qual'è l'obiettivo di quei due loschi individui, che entrano subito in azione: "Si sono avvicinati con fare minaccioso, hanno buttato a terra i loro monopattini e mi hanno aggredito".

Il 45enne tenta di allontanare i suoi aggressori, raccontando di essere in diretta su Instagram, e rivolge la videocamera verso di loro per riprenderne il volto, ma ogni tentativo pare inutile a dissuarere i malviventi. "Gli ho detto di lasciarmi stare, che ero in diretta e sono riuscito anche a girare il telefono verso di loro e a riprenderli per qualche istante" , prosegue Di Monte. Con una mossa repentina, tuttavia, uno dei ragazzi entra in azione e lo coglie di sorpresa. "Uno dei due mi ha afferrato da dietro, mi ha preso dal collo tenendomi, mentre l’altro mi prendeva il telefono e mi rapinava. È stato tutto rapidissimo e sono fuggiti" , aggiunge il tiktoker.