Napoli, l'aggressione choc: 12enne massacrato di botte

Immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano da Napoli, dove un ragazzino di soli dodici anni è stato barbaramente aggredito da un branco di quindicenni. Le immagini sconcertanti, riprese in un video, stanno facendo il giro dei social, lasciando basiti gli adulti. Preoccupa, e da tempo, la furia e la crudeltà dimostrata da alcuni giovani.

Il pestaggio choc

Stando alle poche informazioni trapelate circa la deprecabile vicenda, l'aggressione si è verificata fuori del centro commerciale La Birreria a Miano, sito nella periferia settentrionale di Napoli.

Non si conoscono le ragioni che possono aver spinto la baby gang ad attaccare il ragazzo più giovane. A inquetare è il fatto che, stando a quanto riferito dai familiari del minorenne, l'aggressione sarebbe scatatta all'improvviso e, apparentemente, senza alcun motivo: il ragazzino non aveva rapporti di alcun genere con i suoi aguzzini.

Nel filmato che sta girando sul web, si vede chiaramente come il dodicenne venga rincorso, accerchiato e poi atterrato da un gruppo composto da quattro adolescenti. Con la vittima ormai a terra, i 15enni hanno comunque continuato ad accanirsi, con calci e pugni sferrati senza pietà.

Scene sconvolgenti, che saranno ora esaminate dai rappresentanti delle forze dell'ordine. I genitori del dodicenne, infatti, avrebbero già provveduto a sporgere denuncia.

La violenza è diventata un dogma

Molto preoccupato il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre vicino alla popolazione campana. Pubblicando sul proprio profilo Facebook il video del pestaggio per mostrare la brutalità dell'accaduto, Borrelli conferma che il caso è stato debitamente denunciato alle autorità locali. La speranza è che tutti i responsabili vengano rintracciati e puniti severamente.