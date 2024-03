Alexandra, Stefano, Giulia e Giorgia: chi sono le vittime della tragedia di Bologna

Stefania Alexandra Nistor è la donna di 32 anni deceduta oggi in un appartamento di Bologna insieme ai suoi figli, i gemelli di due anni Mattia Stefano e Giulia Maria, e la bimba più grande, Giorgia Alejandra, di sei anni. L'incidente è occorso nell'appartamento della famiglia nella periferia di Bologna e purtroppo non è stato possibile per i soccorritori salvare le loro vite. La donna, di origine rumena, lavorava e curava i suoi figli e, dice chi la conosce, era impegnata in un procedimento per la separazione dal padre dei bambini.

Quando è accaduto l'incidente, l'uomo non si trovava in casa ma era sul posto di lavoro. Non appena è stato avvisato si è precipitato sul posto ed è stato colto da un malore, che ha costretto i sanitari ad accompagnarlo in ospedale. Troppo dolore nel vedere così distrutta la sua famiglia. I vicini sono sconvolti dalla notizia e raccontano la donna come una mamma premurosa e attenta, sempre disponibile con tutti e sorridente. Il quartiere in cui Stefania viveva da qualche tempo è sotto choc per la notizia, così come l'intera città, dove la tragedia ha colpito il cuore di tutti.

A uccidere la mamma e i suoi tre figli non sarebbero state le fiamme divampate da uno scaldino, che la donna teneva acceso per creare un po' di tepore nell'ambiente, ma i fumi derivanti dal corto circuito. Infatti, come hanno spiegato i soccorritori che hanno operato sul posto, all'interno dell'appartamento non si sono sviluppate vere e proprie fiamme ma sono stati i fumi densi e carichi a uccidere la famiglia. Il monossido di carbonio ha invaso la casa senza lasciare scampo alla mamma e ai figli, che probabilmente hanno perso i sensi in pochi minuti, mentre dormivano, senza poi riuscire ad aprire le finestre per salvarsi la vita. La donna è stata estratta viva dalla sua abitazione ma purtroppo è morta nel tragitto verso l'ospedale.