Pavia, 24enne aggredita da uno straniero: i passanti la salvano dallo stupro

Arriva da Pavia la notizia dell'ennesimo caso di violenza sessuale commessa da uno straniero nei confronti di una donna. In questo caso, secondo quanto riportato sino ad ora dalle autorità locali, l'episodio si è verificato la scorsa notte, in pieno centro cittadino.

Le urla e l'aiuto dei passanti

Le modalità delle ultime violenze che si sono verificate in quest'ultimo periodo in diverse città italiane si somigliano molto fra loro. Anche in questo caso, la vittima, una ragazza di 24 anni, stava facendo ritorno a casa intorno all'una del mattino, quando è stata presa di mira dal suo aggressore, che si è deciso a colpire avendola vista da sola.

La giovane stava camminando nel centro di Pavia, ed è stata raggiunta dal suo assalitore all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. Il tutto è durato pochi minuti. L'uomo ha assalito la ragazza, col chiaro intento di violentarla, ma le disperate grida della 24enne hanno fortuntamente allertato alcuni passanti, che si trovavano nelle vicinanze.

I soccorsi

Grazie all'aiuto delle altre persone, la ragazza è riuscita a salvarsi. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno provveduto a rintracciare il responsabile, risultato essere un 33enne di nazionalità straniera. Il soggetto è stato arrestato, e al momento si trova dietro le sbarre del carcere di Torre del Gallo a Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.