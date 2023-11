Allerta meteo, scuole chiuse e divieti, ecco dove: l'elenco dei comuni coinvolti

A causa del forte maltempo previsto per la giornata di domani, martedì 28 novembre, in alcune zone della Toscana le scuole resteranno chiuse ed entreranno in vigore una serie di divieti finalizzati alla tutela della popolazione.

La sala regionale della Protezione civile ha emanato un'allerta di livello arancione per via dell'elevato rischio di mareggiate e forti venti in particolar modo sulle coste centro-meridionali, sull'Isola d'Elba e su tutto l'Arcipelago Toscano: le limitazioni decretate rimarranno in vigore complessivamente per undici ore, a partire dalle ore 7.00 del mattino alle ore 18.00. Dopo aver appreso dell'allerta meteo, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole in via precauzionale.

Ciò che avverrà, ad esempio, a Cecina, comune della provincia di Livorno. Oltre alla non apertura degli edifici scolastici, l'ordinanza del commissario straordinario del Comune ha decretato la chiusura dei parchi pubblici all'aperto, nonché il divieto di svolgere attività ricreative o sportive all'aperto o all'interno di tensostrutture. Per evitare rischi inutili, è stato annullato anche il mercato settimanale di Cecina Centro.

Cecina non è l'unico centro toscano a essere corso ai ripari a causa dell'allerta meteo di domani: i primi cittadini di altri comuni, infatti, hanno firmato delle ordinanze per decretare lo stop alle lezioni e alle attività scolastiche.

A Portoferraio saranno sospese tutte le attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi anche i servizi educativi o i centri diurni per disabili. Il sindaco ha disposto anche la chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali nonché dei cimiteri cittadini, nelle ore in cui rimarrà in vigore l'allerta arancione, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

A Marciana Marina sarà sospesa di ogni attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi i servizi educativi, e rimarranno chiusi i giardini pubblici, i parchi pubblici, gli impianti sportivi comunali e i cimiteri cittadini, così come il mercato settimanale che si tiene per l'appunto di martedì. Anche in questo caso i divieti saranno in vigore dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

A Porto Azzurro è stata decretata la chiusura dei plessi delle scuole di ogni ordine e grado, mentre a Capoliveri, oltre la non apertura delle scuole di ogni ordine e grado, è stata stabilita anche la chiusura di cimiteri, parchi pubblici, giardini pubblici e impianti sportivi. Saranno sospese dalle ore 7.00 alle ore 18.00 anche tutte le manifestazioni pubbliche all'aperto.