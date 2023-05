Alluvione, gli eco-attivisti attaccano il Pd: "Il sonno della Regione genera morti"

Uno striscione, srotolato da alcuni giovani sporchi del fango precedentemente spalato in Romagna. Esposto prima all'esterno della sede della Regione Emilia-Romagna e poi all'interno dell'aula in cui l'assemblea legislativa si era riunita: "Il sonno della Regione genera morti - 2050 è troppo tardi", le frasi trascritte sul panno mostrato al governatore PD Stefano Bonaccini e agli esponenti della giunta presenti in quel frangente. Un vero e proprio attacco all'amministrazione regionale, quello messo in atto ieri a Bologna dagli eco-attivisti di "Extinction Rebellion". Che hanno parafrasato il titolo della celebre opera d'arte di Francisco Goya ("Il sonno della ragione genera mostri") per puntare il dito contro il centrosinistra che governa la regione. Il motivo? Secondo gli attivisti, gli amministratori non avrebbero adottato interventi di mitigazione abbastanza efficaci nel prevenire gli effetti dell'alluvione che ha devastato la Romagna.

Gli eco-attivisti attaccano il PD

"Siamo entrati nella sala dell'assemblea con i vestiti impregnati di fango per denunciare le responsabilità della Regione nell'attuale situazione emergenziale. E per chiedere un cambiamento radicale nelle politiche ecologiche - si legge in una nota pubblicata sui social dall'associazione - le recenti alluvioni ci ricordano che la crisi climatica è qui e mette in pericolo le nostre vite e le nostre case già ora. Ma la Regione non ha piani credibili di mitigazione o adattamento alla crisi climatica". Il presidente dell'assemblea ha quindi dovuto interrompere la seduta, fin quando gli manifestanti non hanno abbandonato il campo. Accuse che Irene Priolo, vice-presidente della Regione, ha ad ogni modo respinto con forza: si è trattato a suo dire di un "evento epocale", considerando che nelle aree più colpite dagli eventi atmosferici dei giorni scorsi sono precipitati ben 350 milioni di metri cubi d'acqua. Numeri eccezionali, contro i quali la programmazione e gli interventi manutentivi effettuati potevano secondo lei far ben poco.

Le Lega: "Arriverà il momento di accertare responsabilità"