Alta Velocità Milano-Bologna nel caos: persone sui binari, treni fermi e ritardi fino a 120 minuti

È in graduale ripresa dalle 15.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna, sospesa dalle 13.30 circa in prossimità di Reggio Emilia AV per la presenza di una persona vicino ai binari, nella zona di Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

La sospensione era stata disposta su indicazione delle Forze dell’Ordine dopo ripetute segnalazioni di una persona vista camminare nei pressi della linea ferroviaria. La presenza vicino ai binari aveva comportato l’obbligo di arresto dei treni. Sul posto sono intervenuti la Polfer e il personale di Fs Security. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di una persona con problemi psichici, che non sarebbe ancora stata trovata.

Le Forze dell’Ordine hanno poi fornito il nulla osta alla ripresa del traffico ferroviario,

inizialmente con una riduzione della velocità. I treni Alta Velocità possono comunque registrare ritardi fino a 120 minuti e, in alcuni casi, essere instradati sulla linea convenzionale, con possibili variazioni di percorso.