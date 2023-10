Ambrogino d'Oro 2023, proposto il riconoscimento in memoria di Giulia Tramontano

C'è anche Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal fidanzato lo scorso 27 maggio a Senago, tra i 200 candidati all'Ambrogino d'oro 2023. Tra i personaggi illutri spiccano Toto Cutugno, il celebre cantautore milanese scomparso di recente e Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aeronautica d'Italia. L'europarlamentare Lega e consigliera comunale al comune di Milano Silvia Sardone ha fatto i nomi del direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e il condirettore del quotidiano Libero Pietro Senaldi. A scegliere i destinatari della prestigiosa onoreficenza, conferita dall'amministrazione comunale meneghina nel giorno del patrono Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, sarà una commissione bipartisan che si riunirà a metà novembre.

Da Giulia Tramontano alla Statale di Milano

La lista dei 200 canditati all'Ambrogino d'Oro 2023 è stata consegnata alla presidenza del Consiglio comunale di Milano nella giornata di lunedì 16 ottobre. A proporre il riconoscimento in memoria di Giulia Tramontano è stato il consigliere Pd Daniele Nahum. I Verdi hanno proposto il nome di Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico la cui azione di protesta contro il caro affitti ha innescato il "movimento delle tende" in tutta Italia. Il consigliere di Forza Italia Gianluca Comazzi ha proposto la stilista Miuccia Prada, l'ex calciatore Christian Vieri, l'associazione della Scuola via Vivaio, l'associazione Mab, in memoria di Maria Antonietta Berlusconi. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, assieme al collega Nahum, ha candidato l'università Statale di Milano che compie 100 anni, Il Giardino dei Giusti di Milano e l'associazione di volontariato ebraico Federica Sharon. Dai banchi del Pdm, oltre il nome di Ercoli Finzi, anche quello della direttrice di Thelethon Francesca Pasinelli.

Tassisti eroi e artisti dello spettacolo

Riccardo Truppo, capogruppo FdI, ha proposto l'Osservatorio metropolitano di Milano, Alessandro Pizzocchero, fondatore della multinazionale di medicina omeopatica Guna e il tassista Andrea Cerchi, che ha salvato una ragazza da un'aggressione. Dalla Lega, invece, il capogruppo Alessandro Verri ha fatto i nomi di Gaetano Antinoro, l'autista del bus aggredito, i tassisti Diego Calcaterra e Claudio Gioia, l'autista di bus Michele Perna, che ha salvato una ragazza dal suicidio, uno dei membri della pagina Instagram "Milanobelladadio" Mattia Pezzoni, il cantante Marracash Marco Mazzoli e i Modà. Samuele Piscina (Lega) ha proposto il circolo Combattenti e reduci di via Volta, Tony Renis, l'attore Guido Nicheli, Cluadio Lippi e Massimo Boldi. La lista Sala con Enrico Fedrighini ha candidato Dominique Corti del Lacor Hospital.