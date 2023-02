"I migranti vanno ricollocati". Smascherata l'ipocrisia della sinistra

"Ci accusano di essere razzisti, di non aver sensibilità. Accuse che rigettiamo con forza, ricordando peraltro come ci sia un'ordinanza della giunta regionale di centrosinistra che riscontrava gravi carenze igieniche nella struttura che ospita i migranti. E che ne imponeva il ricollocamento degli ospiti". Anche la sinistra ha insomma ravvisato criticità nel "modello-Vicofaro", portato avanti dal parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani. A farlo presente sono Riccardo Saracini e Carmi Petrucciani, rappresentando i cittadini del Comitato dei residenti di Vicofaro. Gli stessi che da tempo denunciano il quadro di degrado in cui versa il quartiere di Pistoia divenuto celebre a livello nazionale per l'attività "prete dei migranti". Il Comitato, nel ricordare un'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di centrodestra che non avrebbe tuttavia ancora trovato attuazione, hanno rivelato che già Enrico Rossi, esponente del Partito Democratico, in uno dei suoi ultimi atti da presidente della Regione Toscana aveva disposto poco più di due anni fa il ricollocamento degli stranieri accolti da don Biancalani. Un atto disposto a seguito di alcuni controlli che avevano evidenziato numerosi punti critici.

"Si evidenzia un alto numero di persone in promiscuità, una grave carenza dei requisiti aeroilluminanti di alcuni locali, la mancata consapevolezza del rischio sanitario da parte degli ospiti (...) oltre a gravi carenze in merito alla gestione dei rifiuti e dei bagni chimici e al rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza. Preso atto della raccomandazione presente nel verbale di ritenere necessaria la ricollocazione, senza ritardo, degli ospiti in strutture adeguate per capacità ricettiva e caratteristiche igienico-sanitarie - si legge infatti nell'ordinanza numero 88 del 7 ottobre 2020 - il presidente della giunta regionale ordina ad Usl Toscana Centro di procedere ad un adeguato decongestionamento della comunità di Vicofaro, con il ricollocamento dei soggetti presso strutture di cui abbia disponibilità". Un'azione all'epoca dovuta anche all'emergenza Covid19, ma che non sembra affatto aver risolto le problematiche. A detta dei residenti, in chiesa e nei locali della parrocchia vivrebbero al momento poco più di un centinaio di persone, fra le quali clandestini e spacciatori. Ciò avrebbe ovvie ripercussioni sulla sicurezza percepita, insieme alle scazzottate frequenti fra gli ospiti. Senza contare il decoro, considerando a detta loro i rifiuti prodotti e abbandonati per strada.