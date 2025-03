Ancona, degrado in ospedale: blatte vicino a un bimbo operato al cervello

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia incredibile quella raccontata dalla madre di un bimbo ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona. La donna ha infatti denunciato la presenza di blatte all'interno del nosocomio, per la precisione in una delle stanze di degenza. Uno vero e proprio scandalo per una struttura ospedaliera considerata un'eccellenza nel suo campo. La direzione del centro ha assicurato che si è trattato di un caso isolato, ma la vicenda continua a far discutere.

La madre del bambino ha raccontato la sua storia al Corriere Adriatico, apparendo ancora molto scossa per l'accaduto. La donna ha spiegato che suo figlio, un bambino di soli 9 mesi, si trovava ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Salesi dopo aver subito un delicato intervento al cervello. Lei era con lui per assisterlo quando si è accorta degli insetti. In un primo momento aveva udito dei piccoli rumori ai quali non aveva dato peso, essendo occupata a badare al bimbo, ma poi aveva visto le blatte. Gli insetti stavano uscendo da un'intercapedine per poi spostarsi sul pavimento.

Non solo. La donna ha affermato di aver notato altre blatte nel cestino della frutta e nello scaldabiberon del bambino. Le blatte erano addirittura nel bagno. Una scena a dir poco agghiacciante, qualcosa che ci si augura di non vedere mai in un ospedale. " Alcuni piccolini, altri più grossi. Camminavano sul muro, vicino al lettino di mio figlio, sul pavimento. È successo per tre notti" , ha riferito la donna. "Ho preteso che mio figlio venisse spostato in un'altra stanza e sono stata accontentata. Viene da un'operazione alla testa, deve stare in un ambiente protetto, non può permettersi di contrarre un'infezione", ha aggiunto.

La mamma ha aggiunto di aver spiegato la situazione sia al personale pediatrico che alle addette alla pulizia, e tutti si sono dimostrati mortificati. " Sono dispiaciuti, ma loro non hanno colpa, anzi: devo solo ringraziare tutti per la grande professionalità e per la cura riservata a mio figlio. Il problema è la struttura decadente. Da anni si dice che il Salesi si trasferirà a Torrette. Ma quando? ", ha concluso la donna.

Il Salesi è un'eccellenza indiscussa, ma versa in condizioni precarie; la struttura, risalente al 1933, ha bisogno di interventi. Intanto il caso delle blatte è stato denunciato, portando la direzione ad intervenire . "Avevano fatto il nido sotto la copertura di un muro, abbiamo trovato più scarafaggi in quell'intercapedine.

Mi sento tranquillo, non risultano altre blatte in tutto l'ospedale", ha dichiarato Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Torrette.

Si sarebbe quindi trattato di un caso isolato. Nel frattempo il reparto è stato chiuso per poter essere sanificato.