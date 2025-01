Ancona, incidente tra 3 auto: divelta una cabina del gas. Area messa in sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente stradale ad Ancona, in zona Torrette, via Esino: poco prima delle ore 8.00, un’auto di grossa cilindrata - una Bmw nera - è andata a sbattere contro altri due veicoli. Uno di questi, una Fiat Panda, è finito contro una colonnina del gas causando una fuga di metano. Continuando la sua corsa, avrebbe investito due pedoni, entrambi morti. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo sulla sessantina e una donna. Il Comune di Ancona ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre e non uscire di casa. Attualmente l’area è stata messa in sicurezza: i vigili del fuoco hanno fermato la perdita di metano.

Nella zona dell'incidente e della fuga di gas è stato avvertito un rumore molto forte e continuo, tanto da rendere necessaria l'interruzione della fornitura di gas al locale Ospedale regionale e alle abitazioni circostanti. "Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di NON USCIRE da casa e di chiudere le finestre" la nota diramata su Facebook dal Comune, che ha aggiunto che la strada per l'ospedale e verso la superstrada è transitabile.

Due palazzine del quartiere di Torrette sono state evacuate per precauzione a causa della

concentrazione di gas rilevata all'interno degli edifici dopo la carambola di auto. I vigili del fuoco si sono inoltre occupati di liberare due persone rimaste bloccate nelle vetture coinvolte nell'incidente. Seguiranno aggiornamenti.