Ancona, parte un colpo di pistola nel gabbiotto dell'ospedale: denunciata guardia giurata

Una giovane donna di 25 anni è stata lievemente ferita al braccio dalle schegge di una porta centrata da un colpo di pistola sparato da una guardia giurata, un uomo di circa 60 anni di origini moldave. Poteva avere conseguenze più gravi l'episodio avvenuto poco prima dell'una di stanotte al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona. Nel gabbiotto che presidia la sala d'attesa del reparto d'emergenza del nosocomio regionale, dai primi riscontri, sembrerebbe che il vigilante stesse mostrando l'arma a un collega quando è partito accidentalmente un colpo che ha bucato la parete in cartongesso dello stanzino, ha attraversato la sala dove erano presenti una decina di pazienti e si è conficcato nella porta tagliafuoco, dove si è incastrato.

L'indagine

Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia, che hanno trovato al loro arrivo la guardia giurata in servizio in stato confusionale. Inizialmente è rimasto in silenzio dicendo di non ricordare cosa fosse accaduto, ma poi ha ammesso di aver sparato per sbaglio. L'uomo, condotto successivamente in questura, è stato denunciato a piede libero, mentre l'arma è stata sequestrata. L'esame dello stub al quale è stato sottoposto è risultato positivo e adesso dovrà rispondere di lesioni colpose ed esplosioni pericolose.

La ragazza ferita

I detriti della porta frantumata dal proiettile hanno provocato

diverse escoriazioni a un braccio di unache era in attesa di essere visitata. La donna è stata immediatamente soccorsa e affidata alle cure dei medici, ma è stata giudicata guaribile in pochi giorni.