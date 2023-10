Ancora sangue a Milano: 19enne accoltellato da quattro nordafricani

Ancora violenza per le strade di Milano. Dopo la paura vissuta ieri, quando un esagitato di origini egiziane ha aggredito alcuni passanti in viale Monza, arriva nella giornata di oggi, domenica 15 ottobre, la notizia di un accoltellamento in zona San Siro. Un ragazzo di soli 19 anni è infatti stato ferito nel corso di una violenta lite e ora si trova ricoverato all'ospedale Niguarda.

Cosa è accaduto

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, in via Carlo Dolci, zona San Siro. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, tutto sarebbe partito da un violento litigio.

La vittima, che Il Giorno riferisce essere un 19enne egiziano regolare in Italia, stava discutendo per strada con altri quattro uomini, quando la situazione è rapidamente degenerata. Nel corso della colluttazione, uno dei facinorosi ha estratto un coltello e pugnalato il giovane, che ha riportato numerose ferite.

È stato dato subito l'allarme e sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine. Prima dell'arrivo degli agenti di polizia, i quattro aggressori, descritti come nordafricani, si sono allontanati, riuscendo a far perdere le loro tracce. I poliziotti hanno quindi ascoltato i racconti dei testimoni che hanno assistito alla violenza.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Raggiunto dagli operatori sanitari del 118, il 19enne è stato stabilizzato e poi caricato in ambulanza. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove i medici si sono occupati delle sue ferite, riportate al braccio destro e alla gamba sinistra.

Le indagini

Gli aggressori, purtroppo, sono riusciti a darsi alla fuga, pertanto gli inquirenti potranno solo basarsi sul racconto dei testimoni. L'aggressione sarebbe avvenuta di fronte al condomio al civico 24. Nel corso dell'acceso diverbio, uno dei quattro nordafricani ha pugnalato il 19enne, rimasto tramortito a terra. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.