Ancora sangue a Milano, panettiere accoltellato dal branco in pieno centro

Ancora un episodio di violenza per le strade di Milano, a farne le spese è un 19enne apprendista panettiere, che è stato aggredito in pieno centro cittadino mentre si stava recando sul posto di lavoro.

Aggredito e accoltellato

Il fatto, secondo quanto riportato dalle autorità locali, si è verificato venerdì 12 maggio, all'alba. Il ragazzo si trovava in zona Palestro, nelle vicinanze dei giardini di Porta Venezia, quando è stato circondato da un gruppo di giovani suoi coetanei.

Essendo arrivato sul posto di lavoro intorno alle 5, e trovandosi in attesa dell'apertura del panificio, il 19enne stava fumando dalla sua sigaretta elettronica, fermo di fronte a una banca, quando ha visto arrivare i suoi aggressori. Questi sono immediatamente passati all'azione. Dopo averlo raggiunto, uno di loro lo ha abbracciato, mettendo in scena quasi un balletto sul posto, ma il ragazzo si è subito accorto che qualcuno stava frugando nella sua giacca alla ricerca del portafogli. " Ho sentito una mano infilarsi in tasca per rubarmi il cellulare. Qualcuno mi ha strappato la catenella a cui era legato il portafogli, riuscendo a prendermelo ", racconta la vittima, ancora sotto choc, a Il Giorno.

Compresa situazione, il 19enne ha reagito. Commesso il furto, infatti, il branco aveva intenzione di scappare, ma lui, giocatore di rugby, ci ha messo poco a raggiungerli e a placcare il ragazzo che gli aveva sottratto il borsellino.

A questo punto è purtroppo avvennuto il pestaggio. Il 19enne ha avvertito un oggetto appuntito conficcarsi in entrambe le gambe (" Poco sopra il ginocchio destro e nella parte posteriore della coscia sinistra "), poi ha ricevuto un forte colpo alla testa.

Riusciti ad atterrarlo, i giovani criminali si sono dati alla fuga, lasciandolo solo e ferito. " Grondavo sangue dalla fronte e dalle gambe. Ho provato a inseguirli perché avevano il mio portafogli, ma mi sono dovuto fermare perché sentivo troppo male, ero appena stato accoltellato ", spiega a Il Giorno.

Quella sicurezza che non c'è più

Lo sfogo del 19enne, che non si trova fortunatamente in pericolo di vita, è quello di molti altri cittadini milanesi. Ormai in città si respira paura e diffidenza. Troppe le aggressioni, le rapine e le violenze sessuali.

" Per raggiungere il negozio di notte, dal mio quartiere della periferia Ovest prendo il bus sostitutivo del metrò, tratta della linea rossa, e scendo a Palestro ", racconta il ragazzo. " Vorrei poter andare al lavoro senza rischiare la vita ", aggiunge.