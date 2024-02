Ancora sangue a Milano, uomo accoltellato in via delle Forze Armate: si cercano gli aggressori

È ancora allarme sicurezza a Milano, dove nella serata di sabato 24 febbraio si è verificata una nuova aggressione che ha portato al ferimento di un uomo di 35 anni, finito al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Gli agenti della polizia di Stato sono ora impegnati nella ricerca dei responsabili.

Ancora sangue a Milano

Non c'è pace per il capoluogo meneghino, dove da tempo si susseguono episodi di violenza, aggressione e molestie. Nel corso della serata odierna, un 35enne di origini peruviane è stato aggredito e accoltellato da due uomini in via delle Forze Armate. Le ricerche dei responsabili sono in corso, ma pare si tratti di due uomini.

Secondo quanto riferito da Il Giorno, che sta seguendo la vicenda, il 35enne avrebbe prima avuto una lite con i suoi aguzzini nel corso di una manifestazione allestita in un centro sportivo. Dalla furiosa discussione, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata a tal punto che, una volta usciti per strada, i due uomini hanno aggredito il peruviano. L'allarme è stato dato intorno alle 19.00, quando lo straniero è stato accoltellato. A quanto pare, una volta in strada, uno degli assalitori ha bloccato la vittima per le braccia, mentre l'altro lo ha colpito all'addome e a una gamba servendosi di un oggetto contundente, quasi sicuramente un coltello.

Compiuta l'aggressione, i due si sono dileguati, lasciando il 35enne a terra. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, contattando le autorità locali.

Le indagini

A raggiungere via delle Forze Armate sono stati gli operatori sanitari del 118 Areu, che hanno trasportato il peruviano in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ancora ricoverato. Le ferite dell'uomo sono state giudicate gravi. Gli agenti della questura sono invece impegnati nelle ricerche dei responsabili, riusciti a far perdere le loro tracce.

Ancora ignote le cause che hanno portato alla violenza di questa sera. Stando ad alcune indiscrezioni, la furiosa discussione sarebbe nata mentre era in corso un evento sportivo. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare.