Anna Foglietta contro il degrado a Roma: "Mi fa schifo..."

Sta facendo discutere in queste ore sul web un video registrato dall'attrice Anna Foglietta all'interno del Parco della Resistenza dell'8 settembre di Roma per documentare lo stato di incuria in cui versa il giardino un tempo denominato "Cestio" in riferimento alla vicina Piramide Cestia. Il filmato, postato su Instagram e su X-Twitter poco dopo le ore 15 di oggi, lunedì 21 agosto, ha già ottenuto oltre 80mila visualizzazioni, un numero in continua e rapida crescita, anche per il fatto che si tratta di un argomento decisamente "caldo" nella Capitale. Le immagini non avrebbero bisogno di commenti, dato che parlano da sé: i cumuli di rifiuti sparsi qua e là nel celebre parco inaugurato il 21 aprile 1939 su progetto dell'architetto Raffaele de Vico lasciano l'amaro in bocca soprattutto ai cittadini romani.

"Questo video l'ho girato pochi minuti fa" , scrive Anna Foglietta su Instagram, "si tratta di un un parco del centro". "Ogni giorno posterò quello che va e che non va della mia città" , promette l'attrice, "lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta". Nel filmato postato su X-Twitter, invece, Foglietta si sfoga direttamente coi suoi followers, commentando le immagini del degrado. "Questo è un parco che sta al centro di Roma, al centro di Roma Capitale", spiega l'attrice. "Allora, invece di andare a ripulire un metro quadrato di strada, io invito Roma ogni giorno a venire a farsi una passeggiata in questo parco" , prosegue la 44enne. "Un parco che sta al centro di Roma. Un parco in cui in teoria io dovrei portare i miei figli per giocare, e dove mi fa schifo anche soltanto entrarci".