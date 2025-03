Anziana trovata morta in un'autorimessa a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragico incidente in via Santa Sofia a Milano. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco hanno trovato l'auto su cui si trovava un'anziana donna di 93 anni senza vita, all'interno del montacarichi di un parcheggio sotterraneo di un hotel. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Potrebbe essersi trattato di un guasto del montacarichi, oppure di un errore di manovra o altra fatalità. Si conoscono ancora pochi dettagli sull'identità della donna, se viaggiasse da sola (o meno) e se alloggiasse nell'hotel. Secondo i medici del 118, intervenuti sul posto, la donna sarebbe morta a causa dello schiacciamento. Inutili i tentativi di rianimarla.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione la vittima, originaria di Roma, sarebbe rimasta schiacciata tra il vano ascensore e il punto dove aveva sistemato in precedenza la propria vettura. La donna è rimasta schiacciata, per cause ancora da accertare, tra la sua auto, una Suzuki Ignis, e il sistema di sollevamento di un montacarichi per auto, quelli in uso nei garage di ultima generazione. L’allarme è arrivato al 118 alle 20.47 ma quando i soccorritori sono arrivati in via Santa Sofia 8, dove si trova il silos della Elecon Srl, hanno dovuto attendere le operazioni di recupero del corpo dei Vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto al piano terra, in una sorta di tunnel in cui si infilano le vetture prima di essere elevate. Il corpo dell’anziana era schiacciato tra la vettura e una parte dello stesso montacarichi. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere del sistema di sollevamento.

Dall’impianto a circuito chiuso si sarebbe visto chiaramente l’anziana uscire dopo aver posizionato correttamente la vettura nell’ascensore, strettissimo. Poi, una volta fuori, cercare di tornare in macchina scavalcando, nonostante l’età, una rete o cancello di sicurezza. In quel mentre si è attivato l’ascensore e lei è rimasta incastrata.