Caricato e aggredito da un cinghiale. 92enne perde un braccio e una gamba

Un anziano di 92 anni è stato caricato e azzannato da un cinghiale che si era introdotto nella azienda agricola del figlio. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona dove è arrivato in gravi condizioni. Il fatto si è verificato nella giornata di mercoledì, 9 novembre, in una azienda agricola di San Giovanni del Dosso, nel basso mantovano. L'anziano si trovava da solo nella sua abitazione quando ha improvvisamente sentito i suoi cani abbaiare in continuazione. A quel punto, attirato dai continui guaiti degli animali, l’uomo è uscito e ha visto un cinghiale sull'aia, probabilmente arrivato dalla strada.

Cosa è successo

Appena il 92enne si è avvicinato l'animale selvatico, forse innervosito dalla presenza dei cani e affamato per la mancanza di cibo, ha caricato e aggredito l’uomo, mordendolo sia a un braccio che a una gamba e all’addome. Quando il figlio e il nipote della vittima hanno fatto ritorno a casa dopo aver lavorato tutta la mattina nei campi hanno visto l'anziano a terra, sanguinante, e il cinghiale che si stava allontanando. L'anziano aggredito è stato prontamente soccorso e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il sindaco di San Giovanni del Dosso, Angela Zibordi, ha diffuso una nota per mettere in guardia i concittadini soprattutto di notte quando si trovano in auto e, nel caso di un avvistamento di cinghiale, li ha consigliati "di avvertire subito le autorità". L’uomo è al momento ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cremona e da mercoledì le forze dell’ordine stanno dando la caccia all’ungulato tra le province di Mantova e Modena.

Caccia aperta all'ungulato