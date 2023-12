Anzio, colpito da un petardo lanciato da un amico: gravissimo un 28enne

Doveva essere un'allegra festicciola fra amici, e invece la sua conclusione è stata drammatica: nel corso della serata, organizzata in un locale di Anzio (Roma), un ragazzo di 28 anni è stato accidentalmente colpito da un petardo lanciato da un amico. Il giovane si trova ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente

Stando a quanto ricostruito sino ad ora dagli inquirenti, l'episodio si è verificato durante la serata di ieri, venerdì 29 dicembre. Un gruppo di giovani, di cui faceva parte anche il 28enne, avevano organizzato una festa in una pizzeria della zona, sul lungomare. A un certo punto il ragazzo sarebbe uscito dal locale per fumare una sigaretta e proprio in quel momento sarebbe avvenuto l'incidente. Un suo amico ha lanciato un petardo e nello scoppiare questo ha colpito il 28enne alla testa, provocando un'abbondante fuoriuscita di sangue.

Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto. Dopo un primo controllo in loco, il giovane è stato accompagnato al pronto soccoso dell'ospedale Riuniti di Anzio. A seguito di una prima valutazione, i medici hanno successivamente deciso di trasferirlo d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. Lì il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, e al momento si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni, fa sapere il personale sanitario, sono molto gravi.

L'intervento delle forze dell'ordine

Informati dei fatti, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno raggiunto il luogo dell'incidente per delle verifiche. I militari hanno trovato alcune tracce ematiche presenti sull'asfalto e hanno ascoltato il racconto dei testimoni. Identificato l'amico che ha lanciato il petardo, così come tutti i componenti della comitiva. Gli uomini dell'Arma hanno provveduto a inoltrare un'informativa alla procura della Repubblica di Velletri. Si cerca ora di capire la tipologia di petardo che ha colpito il ragazzo. Si parla di un petardo di media dimensione, sui 40 grammi.

Per quanto riguarda il 28enne, pare sia un operaio, senza precedenti penali. Il giovane, ancora cosciente al momento del ricovero, lotta ora fra la vita e la morte. Gli inquirenti intendono risalire alle dinamiche della vicenda e alle reali responsabilità, oltre che comprendere se il petardo in questione fosse o meno irregolare.