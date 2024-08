Genova, fa salire un ragazzo in casa e poi viene violentata

Ascolta ora 00:00 00:00

Invita a salire a casa un ragazzo appena conosciuto all'interno di un locale di Genova, il quale approfitta della situazione per violentarla: sul caso, che ha visto come vittima una studentessa di 16 anni, stanno ora indagando gli uomini della squadra mobile.

L'allarme è scattato nella mattinata dello scorso venerdì 9 agosto, quando la giovane, accompagnata dalla madre, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova, dove è operativo il centro che assiste le donne vittime di abusi sessuali diretto dal dottor Paolo Cremonesi. La studentessa, ancora fortemente sotto choc per l'accaduto, ha esposto i fatti al personale medico del nosocomio, facendo scattare il protocollo "codice rosso" previsto in casi del genere: gli esami strumentali hanno convalidato il racconto della vittima, per cui dell'episodio sono state immediatamente informate le forze dell'ordine.

A dare inizio alle indagini per risalire all'identità del presunto responsabile sono stati gli uomini della squadra mobile di Genova, i quali hanno iniziato a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sulla base della testimonianza fornita dalla madre della giovane, dato che, vista la delicatezza della situazione, un vero e proprio interrogatorio non si sarebbe ancora svolto nell'attesa di un miglioramento del quadro clinico della vittima.

Secondo le poco dettagliate notizie filtrate fino ad ora, i fatti si sono svolti nel pomeriggio dello scorso giovedì 8 agosto, quando la studentessa sarebbe uscita con alcune amiche per recarsi in un locale del centro storico di Genova. In questa circostanza avrebbe conosciuto il suo aguzzino, un ragazzo di cui rimangono al momento tuttora ignote le generalità o l'età. I due sarebbero entrati presto in confidenza, tanto che la 16enne, che in quel momento si trovava da sola in casa, avrebbe invitato il giovane a salire semplicemente per vedere un film insieme.

È a questo punto che la situazione sarebbe degenerata, dato che, stando almeno a quanto raccontato dalla studentessa alla madre, il ragazzo avrebbe approfittato della situazione che si era venuta a creare per abusare di lei.

Dopo essere riuscita ad allontanare da casa il presunto colpevole, la vittima avrebbe quindi atteso il ritorno dei genitori, a cui ha raccontato l'episodio, rivelando loro cos'era accaduto e facendo di fatto scattare il protocollo "codice rosso" e le conseguenti indagini delle forze dell'ordine.