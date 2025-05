Rapina al distributore, benzinaio ucciso a coltellate. Caccia a due banditi

Google Street View

È finita nel sangue una rapina ad un distributore di carburanti di Ardea, a Tor San Lorenzo (Roma), avvenuta intorno alle 12 di oggi. La vittima, è un 35enne indiano dipendente del distributore di carburanti Toil, in via delle Pinete, che forse avrebbe provato a reagire alla rapina. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha cercato di rianimarlo per oltre un'ora. Poi è intervenuta un'eliambulanza per portare la vittima in un ospedale di Roma. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine hanno estrapolato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, per cercare ogni minimo dettaglio utile alle indagini. Si stanno cercando due persone che, dopo l'omicidio-rapina, si sono dileguate a bordo di una moto. Posti di blocco sono stati predisposti nell'entroterra di Ardea, in tutto il litorale e a Pomezia, oltre che a Tor San Lorenzo.

La dinamica: dopo averlo raggiunto nel gabbiotto dove si trovava, il benzinaio è stato colpito al torace con un coltello da uno dei rapinatori ed è caduto a terra.

: qualche centinaio di euro. Il benzinaio lascia la moglie e due figli.

Secondo gli inquirenti non è da escludere che i malviventi possano aver messo a segno altri colpi, sempre nella zona di Ardea.