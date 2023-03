Arrivano due generali per "salvare" Pompei

Saranno due alti ufficiali dei carabinieri a guidare il Grande progetto Pompei: il generale di brigata Giovanni Capasso, in qualità di vicedirettore, si affiancherà all’altro generale di brigata Giovanni Di Blasio, a capo della struttura dal 2021. Il via libera è arrivato dalla commissione Cultura del Senato che ha inteso rafforzare l’organismo impegnato nel promuovere interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro dell’area archeologica di Pompei. Di Blasio resterà in carica fino a prossimo 30 giugno, mentre Capasso ha firmato fino al 31 dicembre di quest’anno. A proporre i due generali è stato il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre che ha incassato il voto favorevole della maggioranza in commissione.

"Abbiamo espresso – ha dichiarato il senatore Melchiorre al Corriere del Mezzogiorno – un parere positivo pressoché all’unanimità sulle proposte di nomina dei due generali di brigata Giovanni Di Blasio e Giovanni Capasso a direttore e vice direttore del Grande progetto Pompei. Due figure di altissimo profilo per il sito archeologico che nel 1997 è entrato a far parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Per il governo Meloni è una priorità, infatti, valorizzare la bellezza dell’Italia e la sua immagine riconosciuta nel mondo. Ho chiesto con condivisione unanime, inoltre, in commissione l’audizione dei due ufficiali per seguire più da vicino la loro attività" .

Il Grande progetto Pompei, finanziato con 105 milioni di euro dall’Unione europea, ha ottenuto il prolungamento per un ulteriore anno grazie al decreto Milleproroghe. L’obiettivo è dare impulso allo sviluppo di uno sei siti culturali più importanti al mondo, garantendo la massima legalità e trasparenza. Fino a questo momento, dei 55 interventi previsti da programma, sono andati in porto 46 progetti.