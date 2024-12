Ascoli, uccide a coltellate la moglie e poi tenta il suicidio: l'orrore coi figli in casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Ha impugnato il coltello, si è diretto verso la camera e ha ucciso Emanuela Massicci, la moglie di 45 anni. Poi, tagliandosi le vene con la stessa lama, ha tentato il suicidio. L'orrore si è consumato questa mattina, poco prima delle ore 7, a Ripaberarda (Ascoli Piceno) mentre i figli di 5 e 10 anni erano in casa. Alla fine Massimo Malavolta, l'uomo 48enne, ha messo al corrente i parenti (che vivono al piano inferiore della casa) su quanto accaduto; poi è partita la chiamata ai carabinieri.

Al momento restano ignote le cause che hanno portato all'omicidio nell'abitazione sulla strada provinciale 73. L'uomo ora è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli e non è in pericolo di vita. Sul posto della tragedia sono arrivati i militari della stazione di Ripaberarda e il procuratore di turno; si resta in attesa dell'esito della prima ispezione da parte del medico legale. Nelle prossime ore si proverà a ricostruire la dinamica e il movente dei fatti.

La comunità di Ripaberarda è sotto choc, tra rabbia e disperazione: bisognerà capire se in passato ci siano state delle avvisaglie di liti tra la coppia. Il Resto del Carlino riporta le parole di alcuni residenti: " Lui è stato sempre violento, andava fermato prima ". Il sindaco di Castignano, Fabio Polini, ha fornito qualche dettaglio sui due: " Non avevamo notizia di problemi particolari all'interno del nucleo familiare, non riesco a capire cosa abbia potuto scatenare la lite e l'omicidio. So che lui lavora in un'azienda della zona industriale di Ascoli, lei ha fatto qualche supplenza da maestra ma non aveva una cattedra ".

vittime inconsapevoli anche loro di questa tragedia enorme

farà tutto quanto di propria competenza per stare vicino a loro

Il primo cittadino ha rivolto un pensiero ai due bambini, "", e ha assicurato che il Comune di Castignano "".