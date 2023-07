Assistenza, gite, balli e tornei. Così "Milano aiuta" gli anziani

Gite, anguriate, tornei a passi di danza ma anche sfide a carte. E poi, ovviamente assistenza sociale che va dalla consegna dei pasti a domicilio al sostegno relazionale telefonico al supporto per l'igiene personale e della casa. Riparte «Milano Aiuta Estate» il piano di potenziamento dei servizi per gli anziani e le persone più fragili. Basta contattare lo 020202 del Comune di Milano (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18) per chiedere aiuto e ricevere informazioni sui servizi.

Il Comune farà anche un lavoro di monitoraggio attivo delle persone particolarmente fragili segnalate dai servizi sanitari. In caso di ondate di calore, infatti, gli operatori li contatteranno - sono oltre 530 i casi segnalati - per sincerarsi delle loro condizioni e dei loro eventuali bisogni. Ma le iniziative sono tante. Nei quartieri popolari, ad esempio, sarà attiva la «custodia sociale» ovvero persone con una formazione specifica che monitorano le condizioni degli abitanti dei quartieri più popolari e organizzano attività collettive per coinvolgerli. Ai loro utenti verranno riservati biglietti gratuiti per accedere a diverse opportunità, offerte da finanziatori privati che hanno risposto a due avvisi pubblici lanciati dal Comune: grazie ad Agis, per esempio, verranno messi a disposizione 500 ingressi gratuiti in diversi cinema, dall'Anteo al Colosseo, dal Centrale al Mexico, dal Beltrade al Palestrina, grazie a Cocoon, verranno organizzate visite guidate con itinerari tematici alla scoperta dei luoghi dei promessi sposi, della Milano liberty e di quella dei grattacieli.

Sono stati distribuiti anche 250 ingressi per la piscina dei Bagni Misteriosi e il Comune riserverà dei posti per alcuni spettacoli di «Milano è viva», la rassegna che si tiene al Castello Sforzesco. Sempre in ambito musicale sono offerti anche posti ai concerti organizzati dall'Associazione Culturale Cappella Musicale. «Quella di "Milano aiuta Estate" è una rete di supporto e sostegno che - spiega l`assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - abbiamo costruito negli anni per stare accanto a chi è solo e ha bisogno di assistenza o anche solo di compagnia e che oggi si basa su un`efficace collaborazione tra il pubblico e il privato, sociale e non, che in questa città è sempre stato un partner prezioso e attento e che, anche quest'anno, non ha fatto mancare il suo contributo». Sempre aperti molti centri socio ricreativi culturali per i quasi 12mila soci con programmi fitti: dalle gite alle anguriate, dai tornei di ballo a quelli di carte.

Tutte le info su quello che c`è da fare vicino a dove si abita chiamando sempre il centralino dello 02.02.02. A disposizione, a un prezzo agevolato, un tour che, a bordo di un trenino, porterà i partecipanti alla scoperta di Milano, da Gorla con la Martesana, toccando le zone di Greco, Maggiolina, Melchiorre Gioia, il Palazzo della Regione, il Bosco verticale, Gae Aulenti e la BAM.