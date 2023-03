"Attenti agli zingari!". L'annuncio alla metro A di Roma scatena la polemica

Scoppia la polemica nella Capitale dopo l'annuncio dato alla Metro A di Roma, dove i pendolari sono stati invitati a prestare attenzione agli zingari. A denunciare per prima l'accaduto è stata la giornalista e reporter di guerra Francesca Mannocchi, che sul proprio account Twitter si è rivolta direttamente al sindaco Roberto Gualtieri, chiedendo se sia ammissibile lasciare che vengano passati simili annunci.

" Metro A, Roma, ora: dagli altoparlanti dei vagoni, la voce dice 'Attenti agli zingari, attenti agli zingari'. Poi torna ad annunciare le fermate, 'prossima fermata Barberini, uscita lato destro'. Chiedo al sindaco @gualtierieurope se è ammissibile ”, si legge nel post della giornalista.

Scoppia la polemica

Che i furti sulle metro romane siano un problema è purtroppo una realtà, ma l'annuncio dato dagli altoparlanti, indirizzato verso una specifica categoria di persone, non è davvero piaciuto. Generalizzare in questo modo è stato visto come fortemente scorretto e discriminatorio nei confronti della minoranza rom e sinti.

“Ci sono tanti modi per avvisare i passeggeri rispetto alla pratica del borseggio indipendentemente da chi lo fa. Hanno scelto quello sbagliato ed è inaccettabile. A Roma come in qualsiasi altra città ”, ha infatti commentato una utente sotto il tweet della Mannocchi. “ E il fatto che la metro della capitale sia insicura al punto di doverlo ricordare ogni pié sospinto scivola subito in secondo piano. New normal ”, ribatte invece un altro internauta.

La risposta di Atac

Mentre si infiammava il dibattito social, Atac ha fatto sapere di aver subito avviato degli accertamenti. Dopo essersi scusata per la vicenda, l'azienda ha chiesto ulteriori informazioni sul luogo in cui è stato dato il messaggio. Fondamentale comprendere se l'annuncio è stato fatto dal personale a bordo di un treno della Metro o dal personale della stazione metropolitana.

In una recente nota ufficiale, Atac ha fatto sapere di aver individuato il responsabile: " L'annuncio non era ovviamente registrato. Si è trattata di una iniziativa personale che l'azienda giudica inaccettabile. Il responsabile, quindi, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare ".

La posizione del sindaco Gualtieri

Intervenuto sulla questione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha definito l'episodio come " inammissibile e inaccettabile" . "Bene ha fatto @infoatac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio”, ha commentato il primo cittadino.