Atto vandalico al Liceo Cavalieri: spuntano falce e martello. FI: "Vergognoso"

Vandali in azione al Liceo Cavalieri di Verbania. Il muro e il murales dell'istituto sono stati imbrattati con il simbolo comunista della falce e del martello, emblema di un'ideologia che ha fatto milioni di morti. "Questo atto è davvero sconcertante e vergognoso perché quel simbolo rappresenta un periodo di storia che ha causato tanto dolore e sofferenza a migliaia di persone" , la ferma condanna in una nota di Forza Italia Verbania e Forza Italia Giovani Vco.

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Vco Mirella Cristina ha stigmatizzato senza mezzi termini l'atto firmato da uno o più malintenzionati: "Forza Italia da sempre crede fermamente nei valori della libertà e della democrazia. Siamo consapevoli delle terribili storie di tante famiglie che hanno dovuto lasciare i loro Paesi natali per sfuggire al comunismo, cercando sicurezza e opportunità anche qui in Italia. Questi racconti - ha aggiunto la coordinatrice provinciale azzurra - ci insegnano quanto sia fondamentale proteggere e preservare la nostra libertà e ricordare sempre il passato per non ripetere gli stessi errori" .

L'azione dei vandali al Liceo Cavalieri è un attacco ai valori della scuola come conoscenza, dialogo e comprensione reciproca. Gli azzurri hanno sottolineato che danneggiare un istituto scolastico significa privare gli studenti di un ambiente educativo sicuro e sereno, tanto da minare la fiducia nella società e nell'istruzione come strumento di progresso. Categorico il coordinatore dei giovani azzurri Samuele D'Alessandro: "Nel cuore di ogni giovane batte la fiamma della libertà e oggi, di fronte all'atto ignobile perpetrato al Liceo Cavalieri, questa fiamma brucia più ardente che mai - la sua analisi - Il sapere e l'istruzione sono le armi che ci rendono forti e indipendenti e nessun atto vandalico potrà mai spegnere la nostra sete di conoscenza. Continueremo a difendere con fierezza il diritto di ogni studente di imparare e crescere in un ambiente rispettoso perché quando la libertà è minacciata noi giovani siamo la luce che rischiara l'oscurità e illumina il cammino verso un futuro migliore" .