Attraversano i binari e il treno li travolge. Il sospetto della "sfida" tra amici

Due ragazzi di 15 e 17 anni - uno di origini macedoni e l'altro sudamericane - sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nella stazione di San Pietro Berbenno, in provincia di Sondrio. Da quanto trapela dalle prime informazioni, i due adolescenti avrebbero deciso di attraversare la ferrovia, scavalcando il muretto che dà sulla strada statale 38, anziché usare il sottopassaggio pedonale.

La tragedia

La tragedia si è consumata attorno alle ore 18 di questo pomeriggio, domenica 12 marzo. I due ragazzini, che erano di ritorno dal Luna Park in compagnia di amici, hanno deciso di attraversare i binari della piccola stazione di San Pietro Berenno - un comune della Valtellina con poco più di 4mila abitanti - invece di seguire la sottovia per i pedoni. Il convoglio, in partenza da Tirano alle 17.08 e diretto a Milano Centrale, li ha investiti. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto: i giovani sono morti entrambi. Sul posto, oltre ai soccorsi, sonno arrivati il magistrato di turno, la polizia e i carabinieri.

Le ipotesi