"Autista guida a occhi chiusi", e i passeggeri scendono dal bus Atac

Un autista ha rischiato di addormentarsi più volte mentre si trovava al volante di un autobus dell'Atac Roma: per il forte timore che potesse verificarsi un incidente a causa della condotta dell'uomo, alcuni passeggeri hanno quindi preferito abbandonare il mezzo pubblico e scendere a terra.

Cosa è avvenuto

L'episodio, immortalato in un video ripreso tramite uno smartphone, si è verificato su un autobus della linea 435 che viaggiava in direzione piazzale Ionio. Vinto da un sonno pesante, secondo qualcuno dei presenti da uno stato alterato, l'autista in effetti fatica a tenere gli occhi aperti, come si può evincere dal video nonostante il filtro applicato per evitare di identificare il protagonista della vicenda.

Le immagini sono finite in rete, rilanciate dalla celebre pagina Instagram "Welcome to Favelas". Il mezzo su cui sono state effettuate le riprese dovrebbe essere il bus che viaggia lungo la tratta tra Porta di Roma e Val di Lanzo. Se, tuttavia, è possibile comprendere dove si sono verificati i fatti, non si può dire altrettanto nè per il giorno nè per l'ora. Questi dati, infatti, non sono riportati nella didascalia, dove si legge solo: "Roma, linea 435 verso piazzale Ionio. Autista Atac in evidente stato di alterazione guida con gli occhi chiusi. Alcuni passeggeri sono fuggiti spaventati".

Dopo la pubblicazione del video su Internet, il post è stato letteralmente preso d'assalto da numerosi utenti che hanno inviato insulti decisamente pesanti, costringendo il profilo a disattivare la funzione dei commenti.

La grande paura

In effetti dal video si possono scorgere le grandi difficoltà che il conducente manifesta nel compiere azioni abbastanza consuete e semplici, come quella di spingere i bottoni per l'apertura e la chiusura delle portiere. Comprensibile il timore da parte di alcuni passeggeri, dato che in certe occasioni l'autista sembra sul punto di chiudere gli occhi anche mentre si trova al volante del pesante mezzo di trasporto. Tanto che alcuni di essi, dopo aver assistito alla scena, temendo che potesse verificarsi un incidente, decidono di scendere a terra.

Non si può sapere quale sia il motivo alla base di tali difficoltà, ed è un azzardo ipotizzare che l'uomo fosse in uno stato alterato: potrebbe essersi trattato semplicemente di sonno oppure magari di una fiacchezza dovuta al grande caldo che si è registrato anche nella Capitale nei giorni scorsi. L'unica certezza per il momento è che, alla fine, non si è verificato alcun incidente e nessuno è rimasto ferito.