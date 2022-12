Notte fonda, senza patente, incidente choc: 18enne muore carbonizzato

Arriva dal Torinese la notizia dell'ennesimo incidente in auto che ha visto coinvolto un gruppo di giovani. Il sinistro, purtroppo, è stato molto grave e uno dei ragazzi ha perso la vita, finendo carbonizzato.

I fatti

La tragedia è avvenuta stanotte, intorno alle 3, lungo le strade di Caselle torinese. Una Ford Ka, che viaggiava con a bordo quattro ragazzi di Caselle, si è schiantata contro il muro di un'azienda all'angolo tra via alle Fabbriche e via Bona. Subito dopo il violento impatto il veicolo ha preso fuoco e non ha lasciato scampo a uno dei giovani. Mentre tre ragazzi sono riusciti a liberarsi e a scendere in tempo dalla vettura, un 18enne è rimasto bloccato ed è stato travolto dalle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Caselle, arrivati con la squadra 21 di Torino, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvare il ragazzo. Intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

I tre giovani riusciti a salvarsi dal rogo (due 18enni e un minorenne di 16 anni) sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Ciriè. Pur avendo riportato delle ferite, le loro condizioni non sono state giudicate gravi. A perdere la vita, invece, è stato il 18enne Blendi Halili.

La ricostruzione

Ancora ignote le cause che hanno portato all'incidente mortale. Spetterà ai carabinieri ricostruire le dinamiche della vicenda. Sul posto sono già stati effettuati i rilievi. Stando a quanto si apprende, era proprio il giovane Halili a guidare la Ford Ka, di proprietà dei genitori.

Il ragazzo, secondo ciò che riporta Repubblica, non aveva la patente né il foglio rosa. Era da poco iscritto alla scuola guida. Rimasto incastrato fra le lamiere dopo l'impatto, il 18enne non è riuscito a uscire in tempo dall'auto, ed è morto sotto gli occhi dei suoi amici. I ragazzi, visibilmente sotto choc, saranno ascoltati dagli inquirenti.