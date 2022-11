Lo schianto mortale con l'auto, le bugie sulla laurea: il dramma del 26enne

Incidente mortale ad Abano Terme dove un 26enne, Riccardo Faggin, ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un platano. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, una Opel Corsa, uscendo improvvisamente di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare, è morto sul colpo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Quello che finora si è venuti a sapere è solo che è si è trattato di uno schianto frontale violentissimo, verificatosi poco dopo la mezzanotte di martedì 29 novembre. Ma, sull'incidente, si è allungata l'ombra dello schianto volontario.

Il mistero della tesi

Secondo quanto reso noto, il 26enne stava facendo ritorno a casa a bordo della sua auto. L’impatto mortale è avvenuto contro uno degli alberi che si trovano sulla via Romana Aponense, in direzione Padova. Come riportato dal Corriere del Veneto, a casa sarebbe stato tutto pronto per la festa di laurea, ma l’Università di Padova ha fatto sapere che quel pomeriggio non c'erano in programma discussioni di tesi di laurea a nome della vittima. Riccardo studiava Scienze Infermieristiche e proprio quel giorno avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea. Di questo erano tutti a conoscenza, parenti e amici, che avevano preparato tutto per festeggiarlo, con tanto di fiocchi rossi appesi all’esterno della sua casa.

In seguito alla notizia della sua tragica morte però è emerso da fonti ufficiali dell’Università come presso la sua facoltà non fosse in programma nessuna discussione di tesi. Inoltre, sembra che il 26enne non fosse in procinto di laurearsi e terminare quindi il suo iter scolastico. Stefano Faggin, il padre, ha detto in lacrime: “Stiamo cercando di capire anche noi che cosa sia accaduto, è un momento incredibilmente difficile e confuso, abbiate pazienza vi prego, non abbiamo nemmeno la forza di parlare”. La giovane vittima viveva con i genitori e il fratello minore, Enrico.

Nessuna ipotesi esclusa