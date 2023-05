Auto contromano sulla A27, un morto e tre feriti: "Ha fatto inversione a U"

Tragico incidente questo pomeriggio sulla A27, dove una vettura contromano è andata a schiantarsi contro altri due veicoli che stavano procedendo sulla carreggiata nel corretto senso di marcia. Il bilancio, secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, è di un morto e tre feriti.

L'incidente

Stando a quanto ricostruito, il drammatico incidente si è verificato intorno alle ore 17:30, quando una Kia Sportage, per motivi ancora da accertare, ha imboccato contromano la A27 Mestre-Belluno, tra i caselli di Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione di Venezia.

A bordo della vettura un uomo di 67 anni residente nel trevigiano. L'auto contromano ha impattato violentemente contro due mezzi che stavano invece viaggiando nella direzione corretta. Lo scontro è avvenuto nel tratto di Vittorio Veneto (Treviso), fra i caselli Nord e Sud, al km 54 della A27. Il gravissimo incidente non ha lasciato scampo al 67enne, che ha perso la vita.

L'incidente ha provocato il ferimento di tre persone, risultate fortunatamente non gravi. A riportare delle lesioni sono un 41enne di Venezia e una donna di 52 anni.

I soccorsi

Subito dopo l'impatto sono partite le richiese d'intervento alle autorità competenti. A raggiungere la zona gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Suem 118. I sanitari sono intervenuti con diverse ambulanze e un elicottero, ma non è stato possibile fare nulla per salvare la vita al 67enne trevigiano.

Chiaramente si sono verificati dei rallentamenti del traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale. Il tratto di autostrada non è stato chiuso, ma per diverse ore è rimasto a limitato a una sola corsia di marcia. La strada è stata poi completamente riaperta nel corso della serata.

Le indagini

Saranno ora gli agenti di polizia a stabilire le esatte dinamiche dell'incidente. Stando alle ultime informazioni rilasciate dai tecnici di società Autostrade, che hanno visionato i filmati delle telecamere, il 67enne a bordo della Kia ha viaggiato nella direzione corretta per un buon tratto di strada. Poi, insipiegabilmente, ha rallentato fino a fermarsi ed ha poi effettuato un'inversione a U, ritrovandosi nel senso di marcia errato.