Auto finisce nel fiume Po in provincia di Mantova: morte due persone anziane

Un grave incidente ha funestato la piccola cittadina di San Benedetto del Po, in provincia di Mantova. Una Fiat Panda bianca è uscita di strada ed è finita nel fiume, questa mattina, poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso, la polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi di due persone. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani.

La strada era sdrucciolevole

A quanto pare, la mancanza di vegetazione ai lati della carreggiata ha impedito alla macchina di fermarsi prima di finire in acqua. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembra che la pioggia, caduta abbondante nelle ultime ore, abbia reso l'asfalto scivoloso facendo perdere il controllo della Panda al conducente. La vettura sarebbe quindi finita nelle acque del Po che scorre parallelo al tracciato stradale.

L'allarme dato da un autista di un Tir

A lanciare l'allarme è stato l'autista di un Tir che stava passando e ha visto la scena. Secondo quanto ha spiegato, la macchina avrebbe sbandato improvvisamente finendo oltre l'argine nel Po.

Scattato l'allarme sono intervenuti idel comando di Mantova con squadre ordinarie e soccorritori acquatici, supportati dall'elicottero del reparto volo Emilia-Romagna con a bordo i palombari e dal nucleoLombardia arrivati da Milano via terra. I sub hanno raggiunto l'auto ed estratto dall'abitacolo i due corpi. Sono ora in corso le operazioni per recuperare il veicolo.