Auto piomba sui tavolini di un ristorante, terrore a Trastevere: bimba di 5 anni ferita

Si sono vissuti attimi di vero terrore nel quartiere romano di Trastevere, dove un'auto lanciata a tutta velocità è piombata sui tavolini esterni di un ristorante, scatenando il panico tra i presenti e provocando il ferimento di una bimba di soli 5 anni.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella serata dello scorso giovedì 20 giugno all'esterno del ristorante "Tonnarello", sito in via della Paglia. Il mezzo a quattro ruote, una Fiat Multipla di colore grigio che stava procedendo a velocità decisamente sostenuta, ha travolto alcuni tavolini del dehors dell'esercizio commerciale. Gli avventori del ristorante, terrorizzati, hanno iniziato a fuggire in ogni direzione, dando origine a una calca nella quale è rimasta coinvolta anche una bimba di 5 anni, che stava cenando al "Tonnarello" insieme ai suoi genitori: la piccola ha riportato una ferita al braccio, per fortuna non grave.

La Fiat Multipla, che alcuni testimoni ritengono stesse fuggendo da qualcuno, mentre secondo altri avrebbe semplicemente sbagliato manovra, non ha arrestato la propria corsa, anzi: l'uomo che si trovava al volante dell'auto ha premuto nuovamente sull'acceleratore per allontanarsi dal luogo dell'incidente in modo rapido, tamponando tra l'altro un tassista.

I presenti sono comunque riusciti a prendere il numero di targa del mezzo a quattro ruote, che hanno poi consegnato alle forze dell'ordine giunte sul luogo dopo la segnalazione. Glli uomini della polizia di Roma Capitale del I Gruppo Centro, a cui è stato affidato il compito di svolgere le indagini sulla vicenda, sarebbero già sulle tracce del presunto responsabile. Il numero di targa della monovolume ha consentito agli inquirenti di risalire all'identità del proprietario, un cittadino di origini tunisine di 50 anni: resta da stabilire se ci fosse o meno lui al volante della Multipla al momento del sinistro.

Ad aiutare i poliziotti nelle indagini potrebbero essere anche le immagini riprese da una videocamera di sicurezza installata all'esterno del ristorante, ora al vaglio degli investigatori.

Come detto, la bambina è rimasta ferita solo in modo lieve a un braccio, e ha ricevuto sul posto i primi soccorsi da parte del personale medico di un'ambulanza del 118.