Lo schianto contro il casello e le fiamme. L'inferno a Gallarate, morto un 58enne

Tragedia lungo l'Autostrada dei Laghi A8 in direzione Varese, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita tra le fiamme che hanno avviluppato la sua autovettura dopo il terribile schianto contro il casello di Gallarate

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio: sono all'incirca le 8 del mattino quando scatta l'allarme per via di un incendio scoppiato a bordo di un mezzo a quattro ruote che si accingeva a passare attraverso il casello autostradale. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni presenti in quei tragici istanti, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, impattando in modo violento contro uno dei cordoli di imbocco che separano le varie corsie di accesso, per la precisione la penultima, ovvero quella dedicata ai possessori di Telepass.

L'automobilista non ha avuto la possibilità di mettersi in salvo, dato che il rogo si è sviluppato pochi istanti dopo il tremendo schianto contro il muretto di cemento: le fiamme hanno immediatamente avvolto il mezzo invadendo l'abitacolo e propagandosi anche al casello. I presenti hanno subito contattato il numero unico di emergenza.

Sul luogo indicato si sono precipitati i mezzi di soccorso dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) e i vigili del fuoco, ma, nonostante la tempestività dell'intervento, per il conducente del mezzo in fiamme non c'era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima del tremendo incidente, un uomo di 58 anni.

Gli inquirenti si sono subito messi al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche del sinistro, i cui contorni risultano ancora oscuri: non è possibile capire se l'uomo si sia accorto o meno di essere fuori strada e abbia tentato all'ultimo di frenare per evitare l'impatto o se magari possa aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Le indagini sono affidate agli uomini della polizia stradale, che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti.

L'incidente ha ovviamente provocato delle inevitabili ripercussioni sul traffico lungo la A8, causando chilometri di coda in entrambe le

direzioni di marcia: per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza sono stati chiusi il casello e le corsie in direzione Milano, con obbligo di svolta al bivio verso il casello di Besnate per l'autostrada A26.