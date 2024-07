L'auto si schianta contro un muro. Morti quattro ventenni ad Avellino

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia in provincia di Avellino, dove quattro giovani hanno perso la vita dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale. Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, l'episodio si è verificato nella notte di sabato, e non ci sarebbe stato scampo per le vittime. Le forze dell'ordine si trovano adesso al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda.

L'incidente

Il fatto, stando a quanto dichiarato dagli inquirenti, è avvenuto dopo la mezzanotte. Il gruppo di quattro ragazzi stava viaggiando a bordo di una Mercedes quando l'auto si è schiantata contro un'altra vettura, in località Mirabella Eclano. Lo scontro, molto violento, avrebbe fatto perdere il controllo della Mercedes, finita contro un muro di cemento. L'impatto, avvenuto con estrema violenza, è stato fatale: tutti e quattro i ragazzi sono morti.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che non hanno però potuto fare molto per le vittime. Gli operatori sanitari del 118 hanno soltato potuto constatare il decesso. I ragazzi avevano un'età compresa fra i 19 e i 21 anni. A raggiungere il luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, i carabinieri del comando locale e i tecnici dell'Anas. I corpi della vittime sono stati recuperati e quindi trasferiti presso l'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento.

Le indagini

Sul caso è stata aperta un'inchiesta, finalizzata a ricostruire le dinamiche della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes era guidata da un ragazzo di 21 anni. Il gruppo, composto da quattro ragazzi (più altri due che viaggiavano a bordo di un'altra vettura), si stava dirigendo a Calore di Mirabella per mangiare un gelato con degli amici. Purtroppo, durante il viaggio, è accaduto qualcosa di terribile.

Mentre percorreva la strada Nazionale delle Puglie, la Mercedes si è scontrata con una Fiat Panda, che proveniva dalla direzione di marcia opposta. L'impatto, forse anche a causa della velocità, è stato violento ed ha fatto perdere il controllo alla vettura su cui viaggiavano i ragazzi. Questa sarebbe dunque andata contro un muro di cemento, e lo schianto sarebbe stato fatale. Le vittime erano tutte originarie dell'Avellinese.

Il 21enne alla guida era di Frigento, così come un altro ragazzo; un altro giovane era di Grottaminarda e l'altro di Calore di Mirabella.

È probabile che nei prossimi giorni l'autorità giudiziaria disponga un esame autoptico sui corpi.