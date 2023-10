"Ti avevo detto che l'avresti pagata", uccide il rivale e aspetta i carabinieri sulla panchina

Choc in strada a Grottaminarda, comune alle porte di Avellino. Sabato 14 ottobre un 44enne del posto, Angelo Girolamo, ha ucciso a colpi di pistola il presunto rivale, un cittadino ucraino di 46 anni, sparando tra la folla. " Ti avevo detto che l'avresti pagata ", avrebbe detto il killer all'uomo agonizzante sull'asfalto. La vittima, Ivan Kantesedal, è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Ariano Irpino. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri subito dopo l'agguato mortale e portato in caserma.

La sparatoria tra la folla

Una scena da farwest a cui hanno assistito, loro malgrado, decine di persone. L'omicidio si è consumato davanti a una pizzeria in corso Vittorio Veneto. Angelo Girolamo, professione camionista, ha esploso quattro colpi di pistola da distanza ravvicinata contro il 46enne ucraino. L'uomo, ferito al volto e in altre parti del corpo, si è accasciato al suolo. A quel punto, secondo il racconto di alcuni testimoni, il killer si è avvicinato alla vittima: " Ti avevo detto che l'avresti pagata ", sarebbero state le sue parole. Poi si è seduto su una pachina e atteso l'arrivo dei carabinieri.

La vittima morta in ospedale

La prima persona a precipitarsi sul posto è stato il sindaco di Grottaminarda, Marcoantonio Spera, un medico, che ha tentato inutilmente di rianimare la vittima. Subito dopo l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ariano Irpino, dove è morto per via del profonde ferite agli organi vitali. Ivan Kantesedal risiedeva da tempo nella piccola cittadina avellinese. Lascia la moglie, dalla quale si stava separando, e un figlio di 15 anni che vive a Modena con la madre.

Vecchi rancori all'origine dell'omicidio