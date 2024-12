Pisa, avvicina una ragazza per strada e la violenta: in manette uno straniero 25enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Stava tornando a casa a piedi, convinta di rientrare al termine della serata e di mettersi a letto per dormire. Improvvisamente uno straniero l'ha avvicinata per strada e, considerando l'ora tarda, le ha offerto un passaggio. Ma si trattava della classica scusa, parte fondamentale del macabro piano per arrivare alla violenza sessuale: non a caso poi l'uomo l'ha aggredita. La vittima è una 24enne, che il giorno dopo ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Pontedera (provincia di Pisa). Così sono subito partite le indagini che, a stretto giro, hanno portato all'arresto del sospettato autore della violenza.

I fatti risalgono a sabato 7 dicembre. I filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate sul posto hanno consentito agli investigatori di individuare e identificare l'aggressore: grazie alle immagini i militari sono risaliti a un 25enne extracomunitario, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine. Stando a quanto riferito da LaPresse, la Procura della Repubblica e l'Ufficio gip del Tribunale di Pisa - dopo aver esaminato gli elementi raccolti dagli inquirenti - hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dello straniero.

PisaToday aggiunge che l'è avvenuto dopo una settimana, ovvero il 14 dicembre: il giovane è stato localizzato e fermato; poi è stato trasferito al Don Bosco di Pisa, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che la giustizia faccia il suo corso.