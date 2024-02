Le mani al collo dell'ultranovantenne, poi il suicidio: l'orrore della badante a Foggia

L'avrebbe prima malmenata, poi quasi strangolata e, infine, colpita in testa con un oggetto contundente. Credendola morta, successivamente si sarebbe procurata una sostanza nociva, probabilmente candeggina o acido muriatico, e l'avrebbe ingerita tentando il suicidio. Il terribile episodio è accaduto a Foggia, in un appartamento di via De Amicis, dove una badante italiana, ma di origini marocchine, 60enne, avrebbe cercato di ammazzare la pensionata che assisteva, una donna di 96 anni.

La vicenda

A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che, preoccupati dal trambusto e dalle grida provenienti dalla casa adiacente alla loro, hanno avvertito la polizia. Dai primi riscontri degli agenti del commissariato locale, sembrerebbe che la badante abbia picchiato la 96enne prima di tentare di strangolarla. Non contenta l'avrebbe colpita in testa con un vaso. A quel punto, resasi conto del grave gesto che aveva compiuto si sarebbe messa alla ricerca di una sostanza nociva per farla finita. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno trovato entrambe le donne a terra prive di sensi. Si è pensato subito al peggio, ma in realtà tutte e due erano ancora in vita. Soccorse dai medici del 118 sono state trasferite al Policlinico Riuniti di Foggia in gravissime condizioni.

L'indagine