Bambina di 10 anni muore schiacciata da un pesante cancello di ferro nell'Avellinese

Tragedia a Fontanarosa, comune della provincia di Avellino, dove una bimba di 10 anni è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere stata travolta dal pesante cancello di ferro della sua abitazione: purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, per la piccola non c'è stato niente da fare.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, sabato 26 ottobre, nella casa in cui la bambina viveva insieme alla sua famiglia, in una zona rurale sita tra i comuni di Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca (Avellino). Per il momento non c'è alcuna certezza circa le cause del terribile incidente, tuttora oggetto d'indagine da parte degli inquirenti. Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, pare che il pesante cancello di ferro abbia avuto un improvviso cedimento, travolgendo la bimba senza darle alcuna possibilità di scampo.

I genitori della piccola hanno lanciato l'allarme, e per fare in modo che la ferita potesse essere trasportata immediatamente in ospedale, il centro operativo del 118 ha allertato l'elisoccorso. Il mezzo è stato fatto atterrare nel campo sportivo di Fontanarosa, ma purtroppo non è potuto decollare come previsto con la bambina. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le lesioni riportate nello schiacciamento si sono purtroppo rivelate troppo gravi, e la giovane vittima è morta sul posto: i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. I militari si sono occupati di effettuare i rilievi sul posto e di dare inizio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente e risalire a eventuali responsabilità: è probabile che sul cancello, sottoposto a sequestro dalle autorità, vengano effettuate delle perizie tecniche.

La comunità locale, fortemente sotto choc per l'accaduto, si è stretta attorno al dolore dei familiari della piccola vittima.

"Siamo senza parole",

A esprimere cordoglio è stato anche il primo cittadino del comune dell'Avellinese:ha dichiarato il primo cittadino di Fontanarosa Giuseppe Pescatore nel rivolgere le proprie condoglianze ai genitori della bimba.