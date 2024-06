Bambina di 11 anni rischia di annegare in piscina: è grave in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Versa in gravi condizioni una bambina di 11 anni soccorsa in arresto cardiocircolatorio mentre era in piscina a Inzago, in provincia di Milano. La piccola ha perso i sensi mentre era in acqua, in una delle vasche della struttura del Parco Aquaneva. Le persone che sono intervenute nel momento in cui si sono accorte che la ragazzina era in difficoltà hanno provato a rianimarla fino a quando non è arrivato il velivolo dell'elisoccorso che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza, i carabinieri e la polizia locale. Le dinamiche dell'accaduto sono al vaglio delle forze dell'ordine.

L'indagine

Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti sembrerebbe che la bambina, poco prima delle 11, abbia avuto un malore, ma non è chiaro se fosse già in una delle vasche dell'impianto Parco Aquaneva o vi sia caduta dentro. I vigili urbani stanno svolgendo gli accertamenti di rito. A dare notizia dell'incidente è stato il servizio comunicazione dell'Agenzia di emergenza urgenza lombarda (Areu). A quanto pare l'11enne era al parco acquatico in gita con un'associazione dell’oratorio di una parrocchia di Caravaggio che gestisce un campo estivo e aveva deciso di utilizzare la piscina più grande.

I precedenti

Nella stessa struttura gli anni scorsi si sono verificati altri due gravi incidenti. Nel 2018 un altro bimbo di 11 anni precipitò da un'altezza di circa sette metri, mentre scendeva da uno dei giochi acquatici.

L'anno successivo, nel 2019, una 13enne ha battuto la testa mentre percorreva uno deglipiù alti di una delle piscine del Parco Aquaneva, il "Kamikaze". Anche in quel caso fu necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasferire la ragazzina in ospedale.