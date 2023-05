Massa, bimbo corre in mezzo alle auto. L'ex-parlamentare Pdl lo salva

Un bambino di due anni si è allontanato dal giardino di casa, finendo in strada e mettendosi a correre in mezzo alle auto. Il peggio è però stato evitato grazie all'intervento di un cittadino che passava di lì in quel momento, il quale ha poi bloccato il traffico per mettere in salvo il bimbo insieme ad altri presenti. La curiosità è che il cittadino in questione era Lucio Barani, politico toscano con un passato da parlamentare sotto le insegne del Popolo della Libertà. L'episodio è avvenuto nelle scorse ore ad Aulla, il paese della provincia di Massa Carrara del quale Barani è stato più volte sindaco. Stando alle ricostruzioni, il piccolo stava giocando con alcuni balocchi nel giardino dell'abitazione di famiglia. Ad un certo punto, sfuggendo al controllo della madre, sarebbe però riuscito ad oltrepassare il cancello, mettendosi a correre su una strada particolarmente trafficata.

Per il bambino, che per via dell'età non poteva logicamente rendersi conto della portata del potenziale pericolo, si trattava semplicemente di un gioco. A forza di correre aveva però percorso oltre cinquanta metri, giungendo nei pressi di una curva pericolosa. Una presenza, la sua, che non era ovviamente passata inosservata: alcuni passanti avrebbero assistito alla scena, cercando di raggiungere il piccolo e invitando gli ignari automobilisti alla prudenza per evitare il peggio. Fra loro, c'era anche Barani: dopo essersi reso conto di quel che stava succedendo, l'attuale segretario del Nuovo PSI ha parcheggiato di traverso la propria vettura a pochi metri dalla curva, in modo tale da rallentare il passaggio delle altre auto. E accompagnato da altri cittadini che avevano notato il bimbo, si è diretto verso di lui per prenderlo per mano e portarlo al di fuori della carreggiata.