Sabaudia, bambino di due anni cade dal balcone ma resta illeso

È precipitato da un balcone facendo un volo di 4 metri: un bimbo di due anni è ora in ospedale a Roma, al Bambin Gesù, i condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. La drammatica vicenda s’è consumata nel pomeriggio di ieri a Sabaudia, in provincia di Latina.

Il volo di quattro metri dal balcone di casa

Tutto è accaduto nel breve volgere di pochi secondi. Il piccolo di due anni stava giocando sul balcone di casa, approfittando della bella giornata. Con lui, in casa, la mamma. All’improvviso le urla del bambino, appena due anni, che vola nel vuoto per quattro metri atterrando sull’asfalto di via dei Guitti, zona a due passi dal centro della città delle dune. La mamma accorre dapprima in balcone affacciandosi e poi corre giù per le scale dal bambino. L’allarme arriva al 118 che si precipita sul posto. Le condizioni del piccolo sono gravi, probabilmente ha sbattuto la testa nell’impatto. Viene fatta atterrare nel vicino campo sportivo un’eliambulanza che trasporta il bimbo all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La difficile ricostruzione dei fatti

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Sabaudia che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto in questa abitazione di via dei Guitti. In particolare va stabilito perché il bambino sia precipitato, se si sia sporto troppo o se, come ipotizzano altri, ci sia stato un cedimento della ringhiera. Di certo dal muro s’è staccato un pannello di vetro infrangibile che era installato sulla ringhiera e che ha attutito la caduta del bambino. I carabinieri attendono di parlare con la mamma del piccolo, che era comprensibilmente in stato di shock per l’accaduto.