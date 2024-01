Bandiere palestinesi e ombrelli aperti: la protesta surreale dei sanitari anti-Israele

Bandiere della Palestina, striscioni anti-Israele ed ombrelli aperti e appoggiati sulla scalinata, per chiedere le dimissioni del console onorario di Israele Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer. Questa la protesta andata in scena nelle scorse ore a Firenze, messa in atto da alcuni sanitari dell'ospedale pediatrico toscano. Da quel che si apprende, a protestare sarebbero stati in particolare le associazioni Sanitari per Gaza, Assopace Palestina e Cub Sanità, ritrovandosi davanti alla struttura. I manifestanti hanno a quanto sembra esposto vessilli palestinesi, restituendo anche gli ombrelli che l'azienda ospedaliera aveva regalato loro per Natale ed esponendo striscioni pro-Palestina. "Fuori dalla Fondazione Meyer il console di Israele", si leggeva ad esempio in uno striscione. Azioni messe in atto per indurre Carrai a dimettersi, a supporto delle firme che avrebbero raccolto allo scopo.

Quella di stamani non sarebbe oltretutto nemmeno la prima manifestazione contro il nuovo presidente della Fondazione, dal momento della sua nomina avvenuta lo scorso autunno anche con il via libera dell'amministrazione comunale di centrosinistra. Perché quest'avversione verso il console onorario di Israele per Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, dunque? Stando a quanto riporta stamattina il quotidiano La Nazione, i dipendenti del Meyer scesi in strada lo accusano di " sostenere la legittimità del bombardamento dei civili palestinesi" e di "non aver mai speso una parola in difesa della popolazione" . " Carrai continua a non rispondere alle nostre richieste di prese di posizione nette e chiare di condanna verso il criminale attacco agli ospedale - hanno attaccato i manifestanti, in una nota - tacciare sempre come antisemiti chi cerca di di avere una posizione critica rispetto alle politiche portate avanti in questo frangente da Israele lo troviamo, oltre che del tutto non rispondente al vero, anche estremamente sterile".