Maltempo; barca alla deriva nel lago di Como, a bordo non c'era nessuno: ricerche in corso

Barca alla deriva nel lago di Como, a bordo non c'era nessuno: ricerche in corso

Ascolta ora: "Barca alla deriva nel lago di Como, a bordo non c'era nessuno: ricerche in corso"

Cresce l'angoscia per le sorti del proprietario di un'imbarcazione alla deriva nelle acque del lago di Como, avvistata e quindi recuperata al largo di Colico (comune della provincia di Lecco) durante il pomeriggio di oggi, venerdì 21 luglio.

Quando la barca è stata raggiunta dai soccorritori, infatti, a bordo non c'era nessuno: il timore è che l'uomo che presumibilmente si trovava al timone sia stato colto alla sprovvista dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia, finendo in acqua. I vigili del fuoco, che al momento del loro intervento ancora non sapevano quante persone ci fossero originariamente sull'imbarcazione, si sono messi subito all'opera con l'obiettivo di trovare eventuali naufraghi dispersi. In questo momento sono al lavoro tre distinte squadre nautiche provenienti da Como e da Lecco, alle quali si sono aggiunti anche i Draghi lombardi, decollati in elicottero da Malpensa dopo aver ricevuto la segnalazione dell'emergenza.

L'attività dei vigili del fuoco, che stanno scandagliando il lago ad ampio raggio, viene coordinata da terra da una postazione di Unità di comando locale installata su un mezzo di soccorso dotato di monitor, stazione radio e postazioni internet. Il fatto che nelle ore successive al ritrovamento della barca non fossero giunte alle autorità locali denunce di scomparsa aveva suscitato ottimismo nei soccorritori, speranzosi del fatto che l'imbarcazione potesse essere stata strappata dal suo ormeggio a causa del maltempo, finendo alla deriva senza equipaggio.

Purtroppo però, stando a quanto riferito da Il Giorno, la situazione potrebbe essere ben diversa. Sulla barca rinvenuta nelle acque del lago di Como ci sarebbe stato un solo uomo: si tratterebbe di Fausto Tosarini, 79 anni, residente in zona. Secondo i più recenti aggiornamenti, il signor Tosarini risulterebbe irreperibile e non risponderebbe al telefono. Ecco perché cresce il timore che l'anziano potesse trovarsi a bordo del mezzo proprio durante il violento temporale che stamani si è scatenato sul Lario.

Per escludere ogni possibilità di errore, comunque, le autorità starebbero acquisendo i filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate nei pressi dell'ormeggio dell'imbarcazione: si potrebbe così comprendere, una volta per tutte, se il 79enne si trovava sulla barca o se la corda a cui era assicurata sia stata strappata via a causa del maltempo.

Proseguono le ricerche dell'uomo, alle quali partecipano tre unità navali di vigili del fuoco, i Draghi lombardi e una squadra di sommozzatori, che si sta avvalendo anche di un robot sommergibile per scandagliare il fondo del lago.