Bari, padre 86enne investe e uccide la figlia dopo una lite

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Monopoli, in provincia di Bari, in seguito alla morte di Mariangela Formica, una donna di 54 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato ieri sera per strada, poco dopo le 19, nella contrada Tavarello, una zona isolata e molto distante dall’agglomerato urbano. La svolta durante la notte: i militari hanno fermato Vincenzo Formica, 86 anni, padre della vittima perché sospettato di aver investito e ucciso la figlia dopo una violenta lite per motivi familiari.

La vicenda

I carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione giunta al 112, hanno trovato il corpo della donna riverso per terra. Le indagini, condotte anche dal personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari, hanno fatto emergere gravi indizi a carico dell'uomo che ha precedenti penali. L’86enne è stato sottoposto a fermo e portato in carcere con l'accusa di omicidio.

Nel dettaglio, a conclusione di una lite riconducibile a dissidi di natura familiare, il padre, a bordo della propria autovettura, avrebbe investito la figlia causandone il decesso. L'uomo è stato portato nel carcere di Bari mentre, nei prossimi giorni, nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. È importante sottolineare che il reato contestato dovrà essere accertato in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.